Грозный, 18 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров посмеялся над словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина собирается воевать с Россией хоть десять лет.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Я тут почитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться десять лет. Эй, дурак, ты что? У нас столько времени нет. Мы на днях закончим с тобой. У тебя, по-моему, шизофрения!» — заявил Кадыров, опубликовав звуковое сообщение в своем Telegram-канале.

Напомним, в интервью телеканалу CNN Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать «свои территории». Вооруженные силы страны могут сражаться за них с Россией «и десять лет».

Кадыров, комментируя это высказывание, назвал президента Украины шизофреником и посоветовал ему ехать к президенту США Джо Байдену.

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