Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Жители Грузии смогут отпраздновать в этом году Пасху без карантинных ограничений. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе в ходе брифинга.

«Думаю, дополнительных ограничений не будет, но мы уже многому научились и попробовали. Давайте попытаемся быть скромнее», — сказал глава NCDC.

Он отметил, что в стране улучшается эпидобстановка, но случаи заражения коронавирусом еще есть. Гамкрелидзе призвал отмечать праздник без больших застолий.

Напомним, в Грузии в 2020 и 2021 годах действовали ограничения во время празднования Пасхи. Жителей не пускали на могилы к родственникам, действовали ограничения на передвижение в ночное время. В церквях праздничные службы проводили на открытом воздухе.