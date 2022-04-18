Москва, 18 апреля 2022, 08:22 — REGNUM О героических действиях командира расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода сержанта Николая Михайлова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 18 апреля в Минобороны России.

Командир расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода сержант Николай Михайлов
Командир расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода сержант Николай Михайлов
Минобороны РФ

Уточняется, что сводный расчет гаубичного артиллерийского взвода под командованием сержанта в ходе смены позиций в ночное время обнаружил тщательно подготовленную огневую позицию украинских нацистов, вооруженных противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), гранатометами и стрелковым оружием.

«Мгновенно оценив ситуацию, Николай принял решение уничтожить позицию радикалов прямой наводкой», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что внезапно открытый по киевским боевикам огонь стал причиной возгорания и последующего подрыва, находящегося на огневой позиции боекомплекта. В результате этого было уничтожено две огневые точки ПТУР и более 20 националистов.

«Благодаря смелым и отважным действиям сержанта Николая Михайлова противнику был нанесен значительный урон», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира танковой роты старшего лейтенанта Вадима Гаврикова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.