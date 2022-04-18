Москва, , 08:13 — REGNUM О героических действиях командира танковой роты старшего лейтенанта Вадима Гаврикова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 18 апреля в Минобороны России.

Командир танковой роты старший лейтенант Вадим Гавриков Минобороны РФ

Отмечается, что танковая рота под командованием старшего лейтенанта в составе батальонно-тактической группы танкового полка освобождала один из населенных пунктов от украинских националистических формирований.

Также указывается, что подразделение Гаврикова вело наступление с южных окраин населенного пункта и, несмотря на ожесточенное сопротивление врага, успешно прорвало его оборонительный рубеж и уничтожило при этом четыре танка противника и до 20 киевских боевиков.

«Продвигаясь далее вглубь обороны радикалов ротой под командованием Вадима Гаврикова было уничтожено две долговременные огневые точки противника, а также несколько расчетов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что окруженные в ходе наступления украинские нацисты предприняли отчаянную попытку выйти из окружения и во время этого старший лейтенант Гавриков, умело управляя действиями подчиненных, сломил натиск противника, уничтожив при этом три боевые машины пехоты и до 20 националистов.

«Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Вадима Гаврикова в сочетании с высокой подготовленностью его подчиненных создали условия для освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях старшего водителя автомобильного батальона сержанта Евгения Комарова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.