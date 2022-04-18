Москва, 18 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Министерство обороны России 18 апреля опубликовало кадры последствий ракетной атаки украинских войск по освобождённому от националистов городу Токмак Запорожской области.

VoidWanderer «Точка-У»

Ракетный удар, совершённый, предположительно, «Точкой-У», разрушил крупное фермерское хозяйство.

«Вот, видите, тут бетонирование армированное, толщиной сантиметров 15—20, — вырвало такую ямку, — рассказал на видео владелец хозяйства. — Представляете, какая была мощь».

По его словам, бетонные плиты построек разлетелись «как карточный домик».