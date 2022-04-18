Москва, 18 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В последний торговый день 15 апреля рубль открылся спокойно и завершил неделю около отметки 80 рублей за один доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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В США и Европе рынки были закрыты по случаю национального праздника «Страстная пятница». В связи с этим внешний фон не оказывал влияния на внутренний валютный рынок.

К тому же на рынке наблюдается избыточное предложение валюты и низкий спрос на нее из-за резкого сокращения торговых сделок по импорту. Дисбаланс поддерживает российскую валюту.

По итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль опустилась на 1,12%, до 79,99 руб., евро/рубль — на 1,90%, до 85,35 руб., фунт/рубль — на 1,56%, до 107,60 руб.

Сегодня, 18 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,60%, до $113,20.

Росту котировок способствовала информация о том, что два ливийских порта остановили отгрузки нефти из-за политического кризиса.

Рубль получает поддержку от высоких цен на нефть и продажи экспортной валютной выручки. Сегодня банки начнут продавать наличную валюту.

Учитывая, что операции по импорту сократились и снизился спрос на наличную валюту со стороны физических лиц, то пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 80 руб.

Геополитические риски для нацвалюты остаются высокими. США и Европа продолжают придумывать новые санкции, чтобы создать искусственный дефолт России.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные санкции все сильнее расшатывают экономику РФ и дефолт в России является вопросом времени.

Политиков нисколько не волнуют убытки своих же инвесторов и мнения крупных компаний о вреде санкций бизнесу, а также ухудшение жизни жителей ЕС.

Они умышленно перекрывают возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, блокируют платежи российских компаний и Минфина РФ.

На этом фоне продолжают рассматривать ослабление рубля к доллару до 85 рублей. Объемы остаются низкими, поэтому цена способна переместиться туда в течение дня.

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