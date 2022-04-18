Екатеринбург, , 08:00 — REGNUM Депутаты Госдумы РФ из Свердловской области опубликовали свои декларации о доходах за 2021 год. По итогам выборов в 2021 году в нижней палате парламента оказались 14 представителей области.

Рост доходов Pixabay.com

Самым богатым свердловским депутатом стал представитель «Единой России» Зелимхан Муцоев. За 2021 год он заработал 781 млн рублей. При этом за 2020 год парламентарий задекларировал только 12 млн рублей. Доход Муцоева вырос в 65 раз. В собственности у депутата находится три земельных участка, два дома и трансформаторная подстанция. Муцоев также владеет автомобилем «Мерседес Бенц S».

На втором месте по доходам оказался ещё один единорос Лев Ковпак. В 2021 году он заработал 37,6 миллиона рублей. Депутат является владельцем двух земельных участков, двух домов, двух квартир и гаражного бокса. У супруги Ковпака в собственности также имеются земельные участки и нежилые помещения.

Экс-биатлонисты Антон Шипулин («Единая Россия») и Сергей Чепиков («Единая Россия») за 2021 год заработали 15,5 и 7,2 млн соответственно. Остальные свердловские депутаты показали весьма скромный доход. Николай Езерский (КПРФ) – 7,1 млн рублей, Константин Захаров («Единая Россия) – 6,3 млн рублей, Сергей Бидонько («Единая Россия»)— 5,8 млн рублей, Андрей Альшевских («Единая Россия»)— 5,76 млн рублей, Максим Иванов («Единая Россия»)— 5,75 млн рублей, Жанна Рябцева («Единая Россия»)— 4,1 млн рублей, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») — 3,7 млн рублей.