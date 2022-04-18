Хабаровск, 18 апреля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Сенатор Совета Федерации от Хабаровского края Андрей Базилевский отчитался о дохода за 2021 год. Базилевский, согласно данным декларации, размещённой на сайте СФ, заработал более 23 млн рублей, его супруга почти 1 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

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У сенатора в собственности квартира площадью 107 кв. метров, у супруги также есть квартира — 41,7 квадрата и автомобиль.

До назначения сенатором в сентябре 2021 года Базилевский занимал должность зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы, представляющие Приморский край, отчитались о доходах и имуществе за 2021 год.