Мадрид, 18 апреля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Медицинская маска по-прежнему является обязательной для использования на всём общественном транспорте Испании без исключения, а также в медицинских центрах, службах и учреждениях, включая аптеки. Об этом в интервью изданию El País заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Каролина Дариас

«Она [маска] будет обязательной в медицинских центрах, службах и учреждениях. То есть в больницах, центрах переливания крови и аптеках, как медицинских учреждениях, куда обращаются уязвимые [для коронавируса] люди», — сказал Дариас.

Ранее власти Испании приняли решение о частичной отмене масочного режима в общественных местах.