Вашингтон, 18 апреля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Специальный представитель США по КНДР Сон Ким прибыл с официальным визитом в Сеул для встречи с южнокорейскими коллегами, чтобы обсудить недавние запуски межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей, сообщает 18 апреля Reuters.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Ранее представитель США заявил о своей готовности преступить к переговорам с Северной Кореей в любое время, однако Пхеньян до сих пор отвергал предложения о совместной координации, обвиняя Белый дом в сохранении враждебной политики, в том числе санкциях.

Как сообщало ИА REGNUM, пуск двух снарядов в сторону Японского моря произвела Северная Корея.