Оттава, , 05:39 — REGNUM Новые варианты оказания гуманитарной помощи украинским гражданам, находящимся в европейских странах, рассматривают власти Канады. Об этом 17 апреля сообщил министр международного развития Канады Харджит Саджан в эфире телеканала CBC.

Канада

Саджан уточнил, что Канада старается переместить в Европу как можно больше ресурсов. В частности, власти Канады готовы в любой момент развернуть большой мобильный госпиталь, а в Польшу прибыли 100 канадских военнослужащих, которые будут оказывать содействие украинским беженцам в оформлении документов для переезда в Канаду.

Кроме того, министр международного развития отметил, что на постоянной основе поддерживаются контакты с международными гуманитарными организациями доля своевременной доставки помощи нуждающимся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония и Канада готовы предоставить Украине кредит в размере около $500 млн.

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