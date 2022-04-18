Мюнхен, Германия, 18 апреля, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Автоконцерн BMW не планирует сокращение рабочих мест в связи с переходом на производство электромобилей. Об этом 17 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу компании Оливера Ципсе.

BMW

Как уточнил Ципсе, в условиях трансформации производства и отказа от выпусука автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) не ожидается потери рабочих мест. По словам Ципсе, возможно, что в этом десятилетии на заводе автоконцерна в Мюнхене будут выпускаться электромобили и никто из сотрудников не потеряет работу.

Кроме того, Ципсе пояснил, что автоконцерн организует обучение сотрудников навыкам работы с моделями автомобилей с питанием от батарей. Представитель BMW подчеркнул, что высококвалифицированный специалист может адаптироваться к любой технологии, поэтому автоконцерн собирается сохранить свой персонал, так как уверен в компетентности своих сотрудников.

Заявление главы BMW стали ответом на предупреждения экономистов и представителей автомобильной промышленности о том, что отказ от автомобилей с ДВС приведёт к сокращению персонала и массовой безработице.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава BMW предупредил об опасности перехода на производство электромобилей, так как это повысит зависимость автопроизводителей от поставок из Китая.