Владивосток, , 03:33 — REGNUM Член Совета Федерации от Приморья Светлана Горячева отчиталась о доходах за 2021 год.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

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По данным опубликованной декларации, Горяевой удалось заработать более 6,57 млн рублей (в 2020 голду — 6,4 млн), у супруга доход чуть больше 6 млн рублей. В 2020 году его доход составлял около 300 тыс. рублей.

В собственности у сенатора земельный участок, жилой дом площадью 161,1 кв. метра, квартира — 111 кв. метра. В пользовании — служебная квартира площадью 85,6 кв. метра и квартира супруга на 53,4 кв. метра.

Транспорта у Горячевой и её супруга нет.

Светлана Горячева была депутатом Государственной Думы II, III, IV, V и VI созывов. Сенатор — с 20 14 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Камчатки Борис Невзоров официально отчитался о полученном в 2021 году доходе — он задекларировал 286 447 368,41 рубля.