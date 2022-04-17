Петропавловск-Камчатский, 18 апреля, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Сенатор от Камчатки Борис Невзоров официально отчитался о полученном в 2021 году доходе — он задекларировал 286 447 368,41 рубля. Декларация опубликована на сайте СФ ПФ.

Доходы

Читайте также: Сенатор-миллионер от Камчатки за год потерял почти 100 млн рублей доходов

Член Совета Федерации заработал на 116 млн рублей больше, чем год назад.

Его супруга официально отчиталась о доходе в сумме63 236 961,71 рубля.

В собственности у Бориса Невзорова имущества нет. Он пользуется двумя земельными участками, тремя жилыми домами и квартирой. Вся семейная недвижимость оформлена на жену сенатора — земельный участок, жилой дом, две квартиры и четыре машиноместа. Она же является собственницей трёх автомобилей — Лексус LX 570, Мерседес Бенц GLC 300 и Роллс-ройс CULLINAN.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Камчатки Борис Невзоров за 2020 год задекларировал доход в сумме 169,8 млн рублей, что почти на 100 млн рублей меньше, чем в 2019 году, когда он показал свой доход в сумме почти 261 млн рублей.