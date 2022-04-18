Дата миссии Crew-4 к МКС перенесена на 23 апреля — NASA
Вашингтон, 18 апреля, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Запуск миссии космического коробля Crew-4 к международной космической станции запланирован на 23 апреля, сообщает национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.
NASA Kennedy
SpaceX Crew Dragon
Управление NASA и SpaceX провели успешную всестороннюю проверку готовности экипажа к предстоящему полёту.
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Crew Dragon должен пройти с площадки центра Кеннеди во Флориде.
На корабле Crew-4 на МКС отправится экипаж из четырёх астронавтов — Джессики Уоткинс, Челла Линдгрена, Боба Хайнса и астронавта Европейского космического агентства (ESA) Саманты Кристофоретти.
Напомним, что ранее миссия была запланирована на 21 апреля.