Вашингтон, 18 апреля, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Пограничники Техаса, США, перестанут проводить усиленные проверки мексиканских грузовиков, благодаря сделке с четырьмя соседними штатами Мексики, сообщает 18 апреля Reuters.

(сс) Gunnar Wolf Международный пограничный переход между Сьюдад-Акунья (Мексика) и Дель-Рио (Техас, США)

Губернатор Техаса Грегг Эббот согласился заключить соглашение ради урегулирования длительных задержек на границе, образовавшихся на прошлой неделе после того, как Техас начал внимательнее досматривать въезжающие в США грузовики на наличие контрабанды.

В рамках соглашения мексиканский штат Тамаулипас, расположенный на востоке границы между Техасом и Мексикой, усилит проверки транспорта для борьбы с нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, мексиканские дальнобойщики начали протест против приказа губернатора американского штата Техас об усилении проверок на пограничных пунктах, что привело к сбоям в цепочке поставок из-за возникших пробок.

Правительство Мексики официально осудило решение властей Техаса, указав, что задержки грозят значительными потерями как американским, так и мексиканским предприятиям.