Техас и Мексика заключают сделку для облегчения пробок на границе
Вашингтон, 18 апреля, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Пограничники Техаса, США, перестанут проводить усиленные проверки мексиканских грузовиков, благодаря сделке с четырьмя соседними штатами Мексики, сообщает 18 апреля Reuters.
Губернатор Техаса Грегг Эббот согласился заключить соглашение ради урегулирования длительных задержек на границе, образовавшихся на прошлой неделе после того, как Техас начал внимательнее досматривать въезжающие в США грузовики на наличие контрабанды.
В рамках соглашения мексиканский штат Тамаулипас, расположенный на востоке границы между Техасом и Мексикой, усилит проверки транспорта для борьбы с нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков.
Как сообщало ИА REGNUM, мексиканские дальнобойщики начали протест против приказа губернатора американского штата Техас об усилении проверок на пограничных пунктах, что привело к сбоям в цепочке поставок из-за возникших пробок.
Правительство Мексики официально осудило решение властей Техаса, указав, что задержки грозят значительными потерями как американским, так и мексиканским предприятиям.