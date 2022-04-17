Лион, Франция, 17 апреля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. 17 апреля в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» футбольный клуб «Лион» в матче 32-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 2021/22 разгромил «Бордо». Основное время встречи завершилось со счетом 6:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мусса Дембеле

Забитые мячи: Мусса Дембеле (20’ Мало Густо) – 1:0, Карл Токо-Экамби (27’) – 2:0, Лукас Пакета (34’) – 3:0, Ромен Февр (46’ Мусса Дембеле) – 4:0, Карл Токо-Экамби (68’ Жефф Рен-Аделаид) – 5:0, Секу Мара (85’ пенальти) – 5:1, Мусса Дембеле (90+2’ Брэдли Баркола) – 6:1.

Бригада арбитров: Флорен Батта | Мохамед Бенкемо | Женаль Паскуалотти | Рудди Буке.

Составы команд:

«Лион»: Юлиан Поллерсбек, Кастелло Люкиба, Энрике Милагрес, Мало Густо (Эмерсон, 65’), Дамьен Да Сильва, Лукас Пакета (Уссем Ауар, 65’), Ромен Февр (Жефф Рен-Аделаид, 65’), Тиаго Мендес (Жером Боатенг, 84’), Карл Токо-Экамби, Мусса Дембеле, Тете (Брэдли Баркола, 73’).

«Бордо»: Гаэтан Пуссен, Абдель Медьюб (Франсежио, 86’), Анел Ахмедходжич, Рикардо Мангас, Жан Онана, Гидеон Менса, Ясин Адли (Явайро Дилросун, 64’), Жозуа Гилавоги, Том Лаку (Энок Кватенг, 73’), Мбай Ньянг (Реми Уден, 64’), Хван Ый Джо (Секу Мара, 73’).