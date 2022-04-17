Донецк, , 21:12 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние сутки уничтожили 37 украинских националистов. Об этом 17 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 37 украинских националистов, три огневые позиции 120-мм миномётов, один бронеавтомобиль и два грузовых транспортных средства», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители вооруженных сил Украины обстреляли населенный пункт Калиново в ЛНР.