Париж, , 21:04 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» в центральном матче 32-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 сыграет с «Марселью». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Идрисса Гейе, Марко Верратти, Данилу Перейра, Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе.

«Марсель» Пау Лопес, Вильям Салиба, Бубакар Каара, Валентен Ронжье, Дуйе Чалета-Цар, Жермон, Маттео Гендузи, Димтри Пайе, Луан Перес, Дженгиз Ундер, Пап Гуйе.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистенты главного судьи – Сирил Мугнер и Мехди Рахмуни.

После 31-го сыгранного матча парижский клуб, одержав 22 победы, потерпев 4 поражения и набрав 71 очко, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. «Марсель» с 59-ю очками расположилась строчкой ниже.