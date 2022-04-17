Луганск, , 20:37 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины обстреляли населенный пункт Калиново в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 17 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:00 с направления населенный пункт Новозвановка по населенному пункту Калиново с применением артиллерийского орудия 122 мм (пять снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Широкая Балка снова обстреляли украинские силовики.