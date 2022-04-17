Москва, , 20:11 — REGNUM Оперативно-тактическая авиация Вооружённых сил России уничтожила 44 военных объекта на Украине 17 апреля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Российская авиация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среди уничтоженных авиацией объектов в Минобороны РФ выделили два командных пункта и локатор наведения целей ракетного комплекса С-300. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и 23 места сосредоточения живой силы противника и военной техники.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских самолёта МиГ-29 в Харьковской области. В районе села Преображенское сбит украинский беспилотник.

Силами ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России за сутки поражено 113 объектов украинской армии, включая четыре пункта управления.