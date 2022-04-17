Москва, 17 апреля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Силами ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России поражено 113 объектов украинской армии 17 апреля, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

Конашенков отметил, что среди поражённых объектов четыре пункта управления, четыре артиллерийские батареи и два склада горюче-смазочных материалов. Остальные 103 удара нанесены по опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Представитель Минобороны РФ добавил, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 136 самолётов, 417 беспилотник, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и прочих бронированных машин, 254 установки РСЗО, 998 артиллерийских орудий и 2171 единица специальной военной техники.

16 апреля в Минобороны РФ сообщили о поражении 811 объектов украинской армии, включая 43 пункта управления и 8 колонн с топливом для военной техники.