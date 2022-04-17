Донецк, 17 апреля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Донецкой Народной Республики (ДНР) перехватили над Харцызском ракету «Точка-У», запущенную представителями вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

«Украинские боевики в очередной раз применили ТРК «Точка-У» для нанесения удара в тылу ДНР, — говорится в сообщении. — Наша ПВО перехватила ракету над Харцызском, но её обломки повредили более 20 домов».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенные пункты Горловка и Широкая Балка обстреляли представители ВСУ.