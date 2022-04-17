Донецк, 17 апреля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Населенные пункты Горловка и Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:26 — Шахта Южная — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 17:07 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено 4 мины калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли за десять минут Еленовку и Донецк.