Донецк, , 17:59 — REGNUM Населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 17 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженны хформирований Украины по направлению: 17:45 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено 5 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Петровский район Донецка снова обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).