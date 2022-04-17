Новосибирск, 17 апреля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Новосибирске на фасаде здания на Красном проспекте появилось изображение украинской пенсионерки со Знаменем Победы. Автор изображения — профессиональный иллюстратор Анастасия Хнюнина.

Цитата из видео «Украинская бабушка с красным флагом вышла против бандеровцев полная версия» Бабушка с красным флагом

«Установка баннера, автором которого является новосибирская художница Анастасия Хнюнина, инициатива Координационного совета в защиту общественной нравственности и традиционных семейных ценностей», — рассказали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Хнюниной, она выполнила работу бесплатно, потому что видео, по мотивам которого создана картина, растрогало её до слёз, пишет «Континент Сибирь».

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