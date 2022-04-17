Билефельд, Германия, , 16:39 — REGNUM 17 апреля в Билефельде на стадионе «Шюко-Арена» «Арминия» в матче тридцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Арминия»: Штефан Ортега, Амос Пипер, Гильерме Рамос, Йоким Гильссон, Якоб Барретт Лаурсен, Алессандро Шопф, Масая Окугава, Кунце Фабиан, Мануэль Притль, Патрик Виммер, Джанни-Лука Серра.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис, Дайо Упамекано, Бенжамен Павар, Танги Ньянзу Куасси, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Марсель Забитцер, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

Ранее сообщалось, что «Бавария» просит у «Барселоны» включить 17-летнего Гави в сделку по трансферу Роберта Левандовского.