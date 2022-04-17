Освобождение Авдеевки, которая девять с половиной лет была главным узлом обороны ВСУ в окрестностях Донецка, открывает для российских войск возможность полностью освободить территорию ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум

Наступающие российские силы последовательно выбили противника из населённых пунктов Тоненькое и Орловка. Успехи ВС РФ признают в том числе украинские источники и западные аналитики.

«Эта линия, которую должны были обустроить как пояс обороны, пала под ударами российской армии», — сообщил военный эксперт, обозреватель газеты Bild Юлиан Репке, известный своими антироссийскими взглядами.

«Поражение донецкой группировки ВСУ»

Сейчас бои продолжаются в районе населённого пункта Бердычи. Если ВСУ оставят и его, украинским войскам придётся отступить за речку Дурная, отказавшись от планов возможной контратаки в направлении Авдеевки.

О продвижении российской армии ИА Регнум рассказал источник в рядах 1-го армейского корпуса.

«По Бердычам могу сказать, что заход туда был достаточно давно. Сейчас можно говорить, что наши закрепились в той части населённого пункта, которая на нашей стороне реки. Так что можно ожидать, что они (ВСУ) и здесь в обозримом будущем откатятся на запад», — говорит собеседник издания.

Продолжается наступление и на другом участке Донецкого фронта — в районе населённого пункта Красногоровка. После освобождения посёлка Невельское украинские войска в Красногоровке оказываются под угрозой окружения: с юга — со стороны Марьинки, с севера — от Невельского.

Для ВСУ отступление из Красногоровки будет означать потерю последнего плацдарма в непосредственной близости от Донецка. По сути, это стратегическое поражение всей донецкой группировки противника.

По информации источников ИА Регнум, формирования ВСУ в городе готовятся к оборонительным боям по образцу Авдеевки. Но если город окажется на грани окружения, гарнизон отступит к населённому пункту Кураховка — на правый берег реки Волчья.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Водная преграда позволит Киеву на время зафиксировать ситуацию на этом участке фронта. Но отступление из Красногоровки окончательно лишит ВСУ возможностей обстреливать Донецк и прилегающие населённые пункты из ствольной и реактивной артиллерии малого и среднего калибра.

На марьинском направлении российские войска развивают наступление по направлению на юго-запад: от населённого пункта Победа — в сторону Прасковиевки и далее — на Угледар. Здесь, как и в Красногоровке, ВСУ рискуют попасть в окружение.

«Общая тенденция по всему фронту — не бить в лоб обороны, стараться обходить застройку, окружать. В Авдеевке это было хорошо исполнено, в итоге противнику пришлось сдавать город. Дай Бог, что нам и дальше удастся так же действовать со всеми узлами их обороны», — сказал собеседник ИА Регнум.

Выход на «гору Бабу» и восстановление Артёмовска

Успешное наступление российских войск продолжается и на других участках фронта. Украинские источники сообщают, что ВС РФ наращивают темпы наступления на артёмовском направлении — в направлении населённого пункта Клещеевка.

За минувшую неделю в этом районе под удар попали несколько подразделений ВСУ, вынужденные после этого оставить позиции. Главным успехом российской армии стало отступление ВСУ из населённого пункта Красное (Ивановское).

Освобождение Красного даёт возможность дальше наступать на Часов Яр, поскольку в районе села находится господствующая высота, известная как «гора Баба».

С высоты открывается вид как на сам город, так и на фортификационные сооружения противника, что позволяет корректировать работу артиллерии по соединениям противника и наблюдать за маршрутами снабжения ВСУ в Часовом Яре и окрестностях.

Также контроль над Красным даст возможность выбить украинские войска из укрепрайонов, созданных на артёмовском направлении.

«После освобождения Красного появляется возможность окружить Клещеевку с севера. Это главный узел обороны ВСУ на этом участке фронта, дальше можно ожидать, что они откатятся за канал Северский Донец — Донбасс.

Укрепы в районе Клещеевки сейчас усиленно обрабатываются авиацией и артиллерией», — отмечает источник ИА Регнум.

Благодаря освобождению Красного можно будет начать восстанавливать Артёмовск. До этого украинская артиллерия мешала работе строительных бригад, но по мере отступления ВСУ в городе могут начаться ремонтные мероприятия, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Луганское и харьковское направления

Также российские войска развивают наступление в районе Кременной — по направлению на Терны. Источники с мест говорят, что по позициям ВСУ регулярно бьют артиллерия и авиация. Для стабилизации обстановки противник бросил в бой танки Strv-122 (шведская версия танка Leopard 2), один из которых российские войска подбили.

Положение ВСУ в этом районе осложняет и ландшафт местности. Группировка украинских войск, удерживающая плацдарм на стыке территории ДНР и Харьковской области, ограничена реками Оскол и Северский Донец.

Снабжение сил ВСУ в Тернах, а также в городе Лиман и окрестных населённых пунктах зависит от нескольких мостов и переправ, по которым бьют российские самолёты.

В Киеве серьёзно рассматривают возможность российского наступления на харьковском направлении. В ряде районов могут объявить обязательную эвакуацию, заявил глава военной администрации Харькова Олег Синегубов.

«Сейчас мы рассматриваем населённые пункты севера нашей области — это Богодуховский, Харьковский район, чтобы там объявить обязательную эвакуацию», — сказал Синегубов.

Также эвакуацию могут начать в Купянском районе. Объясняется она тем, что город Купянск разделён рекой Оскол на две неравные части, из-за чего организовать оборону города будет крайне сложно.

В случае отступления ВСУ на другую сторону реки под контроль российских войск перейдёт левобережная часть города, где находится промзона.

ВСУ отступают и ждут

В целом ситуация на фронте развивается в пользу российской армии. В командовании ВСУ неудачи объясняют нехваткой артиллерийских снарядов, личного состава, общим снижением объёмов военной помощи со стороны Запада.

Ситуацию могли бы изменить поставки боеприпасов, обещанные европейской коалицией во главе с Чехией. По словам главы чешского МИД Яна Липавского, Украина может получить 1,5 миллиона снарядов вместо ранее обещанных 800 тысяч. Также в Киеве ждут самолёты F-16 — во второй половине 2024 года.

Но сроки поставок постоянно сдвигаются, а в это время украинские войска вынуждены отступать по всему фронту. Российской армии сейчас крайне важно воспользоваться стратегическим кризисом ВСУ и максимального продвинуться вперёд.