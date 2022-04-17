Москва, , 14:23 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Спартак» продлил контракт со своим нападающим Дмитрием Злодеевым. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба команды из Москвы.

Хоккей Euroradio.fm

Уточняется, что новое соглашение команды с 20-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Отметим, Дмитрий Злодеев перешел в систему «Спартака» в прошлом сезоне и успел сыграть в составе красно-белых только в двух матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Большую часть сезона форвард провёл в молодёжной команде «Спартака», набрав 36 (17 шайб + 19 голевых пасов) очков в 21 матче в МХЛ (Молодежной хоккейной лиге).