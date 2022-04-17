Таллин, 17 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Решение о запрете на заход в порты Эстонии для российских судов в рамках санкций Евросоюза против России приняли эстонские власти. Об этом сообщило 17 апреля министерство экономики и инфраструктуры этой страны.

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«С воскресенья, 17 апреля, судам под российским флагом запрещено заходить в порты ЕС, в том числе Эстонии», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такая мера вводится в рамках антироссийских санкций Европейского союза.

«Для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты Европейского союза отныне также закрыты», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в исключительных случаях судам под флагом России можно заходить в эстонские порты с разрешения департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Болгарии приняли решение о запрете с 16 апреля для кораблей, зарегистрированных в России или ходящих под российским флагом, заходить в болгарские морские и речные порты.