Пекин, 17 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Для завершения развёртывания национальной орбитальной станции в 2022 году Китай планирует провести шесть космических миссий, заявил глава Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь 17 апреля на пресс-конференции.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

«На 2022 год мы запланировали шесть миссий, после чего строительство станции на орбите будет завершено», — цитирует Хао Чуня ТАСС.

Он добавил, что после этих миссий станция начнёт полноценно эксплуатироваться. Также в Китае продолжат дальнейшее развитие этого проекта.

Китай запустил базовый модуль «Тяньхэ» национальной орбитальной стации «Тяньгун» в апреле 2021 года. На следующий месяц к базовому модулю прибыль грузовой корабль «Тяньчжоу-2».

Первый пилотируемый полёт к модулю «Тяньхэ» состоялся в июне 2021 года. В апреле 2022 года с китайской орбитальной станции на Землю вернулись члены экипажа второй долговременной миссии Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу. Они провели на космической станции полгода.