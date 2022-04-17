Берлин, , 12:46 — REGNUM В распространении теорий заговора для дискредитации президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера обвинил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль украинского посла в Берлине Андрея Мельника. Он написал об этом 17 апреля в своей статье в издании Der Spiegel.

«Гораздо более опасным вариантом теорий заговора является утверждение украинского посла в Германии Андрея Мельника, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией», которые имеют влияние на сегодняшнее правительство», — отметил в своем материале экс-глава немецкого МИД.

Также Габриэль указал на то, что такого рода заявления не соответствуют действительности и являются злонамереннымы.

«Отказ главе германского государств в запланированном визите в Киев является неслыханным и сбивает с толку», — добавил он.

При этом бывший глава МИД ФРГ призвал подумать о будущем отношений с Россией, так как конфликт на Украине когда-нибудь прекратится.

«Нужны идеи, как, собственно говоря, может выглядеть как минимум «холодный мир» между Россией и Украиной», — подчеркнул Габриэль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов.