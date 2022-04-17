Иваново, 17 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин арестован до 15 июня, решение принял Октябрьский районный суд Иванова 16 апреля. Об этом сообщается на сайте суда.

Prokuror-kaluga.ru В суде

«Октябрьским районным судом г. Иваново вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 15.06.2022 в отношении директора Департамента здравоохранения Ивановской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в мошенничестве (хищении чужого имущества путем обмана) в особо крупном размере», — говорится на сайте суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, информация о задержании Фокина появилась 15 апреля. Позже в региональном УФСБ уточнили, что Фокин задержан по уголовному делу о хищении более чем 10 млн рублей при осуществлении закупок на поставку медицинского оборудования. В январе по данному делу был задержан его заместитель.