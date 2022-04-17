Москва, 17 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе наступления в Мариуполе по просьбе президента Турции Реждепа Эрдогана освободили мусульман, удерживаемых в одной из мечетей города украинскими нацистами. Об этом 17 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в ходе операции российские военные деблокировали мечеть и уничтожили 29 боевиков, включая иностранных наёмников. При этом он добавил, что заложники, являющиеся гражданами одной из стран СНГ, были освобождены и выведены в безопасное место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 122 мм.