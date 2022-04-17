Киев, 17 апреля 2022, 11:11 — REGNUM Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников (БПЛА). Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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«Российскими средствами ПВО в районе населенных пунктов Байрак, Авдеевка, Малая Камышеваха, Лозовая, Пологи, Новопрокофьевка, Широкое, Чернобаевка, Ясиноватое сбиты 10 украинских беспилотныхлетательных аппаратов», — отмечается в сообщении.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в Киевской области.
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