Киев, 17 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников (БПЛА). Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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«Российскими средствами ПВО в районе населенных пунктов Байрак, Авдеевка, Малая Камышеваха, Лозовая, Пологи, Новопрокофьевка, Широкое, Чернобаевка, Ясиноватое сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в Киевской области.