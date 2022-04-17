Москва, 17 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Экспортные квоты для российских производителей временно увеличены правительством РФ почти на 700 тыс. тонн до 31 мая нынешнего года. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба правительства России.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

«Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Также указывается, что соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин и добавляется, что такое решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно.

Кроме того, уточняется, что квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тыс. тонн и теперь составляет около 5,7 млн тонн, а экспортная квота на сложные удобрения увеличена на 466 тыс. тонн и составляет около 5,6 млн тонн.

При этом отмечается, что квоты в период до 31 мая не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию.

«Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям», — поясняется в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число жителей Великобритании, которые готовы оплачивать более дорогое из-за антироссийских санкций топливо, уменьшилось за месяц с 50% до 36%.