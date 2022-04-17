Вашингтон, 17 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада не стали вводить многие страны мира и это стало причиной раскола, что, возможно, позволит России обойти эти меры ограничений. Об этом 14 апреля написала американская газета Wall Street Journal (WSJ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как отмечают авторы статьи, лидеры стран Запада делают попытки создания глобальной коалиции для изоляции России и при этом сталкиваются с сопротивлением в этом вопросе со стороны наиболее крупных развивающихся стран, включая Индию, Бразилию и ЮАР, в которых демократическая форма правления.

«Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», — говорится в статье.

При этом авторы WSJ указали, что Саудовская Аравия, являясь давним стратегическим партнером США, отказалась выступать с осуждением России и не стала по призыву американской стороны увеличивать нефтедобычу для сдерживания нефтяных цен.

«Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», — добавляется в материале.

Также в нем уточняется, что, как считают обозреватели, вторжение США в Ирак в 2003 году стало причиной того, что в ряде стран появилось мнение, что в нарушениях суверенитета, против которых выступает Белый дом, виноват сам Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большинство граждан ФРГ опасается негативных экономических последствий в случае введения эмбарго на поставки газа из РФ.