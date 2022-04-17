Сеул, 17 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Делегацию из семи человек намерен направить в Японию избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль для консультаций по вопросам двустороннего сотрудничества и политики по отношению к Северной Корее. Об этом 17 апреля сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление официального представителя переходного комитета следующего лидера Пэ Хён Чжин.

Republic of Korea Флаги Японии и Южной Кореи

Пэ Хён Чжин уточнила, что в Южной Корее рассматривают предстоящий визит как основу для двустороннего сотрудничества с Японией, поэтому делегаты планируют встретиться ч представителями правительства Японии, а также с представителями крупного бизнеса и академических кругов. Кроме того, будут проведены консультации по вопросам политики в отношении Северной Кореи.

Группа делегатов пробудет в Японии с 24 по 28 апреля, её возглавит депутат от консервативной партии «Гражданская сила», вице-председатель парламента Чон Чжин Сок. Он занимает также должность сопредседателя форума парламентской дипломатии Республики Корея и Японии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пентагоне совместно с союзниками и партнёрами проведут анализ ситуации с запуском двух снарядов Северной Кореей и заявлением властей КНДР об успешном проведении испытаний артиллерийской системы большой дальности.