Москва, 17 апреля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. С учётом наполнения водохранилищ Волжско-Камского каскада утвердили сценарий спецпопуска для Нижней Волги. Об этом сообщает Минприроды России по итогам заседания межведомственной рабочей группы.

Наталия Николаева ИА REGNUM На Волге

Отмечается, что водохранилища Верхней Волги и Камы наполняются. Чебоксарское, Нижнекамское, Саратовское работают в режиме поддержания уровней у верхнего бьефа – пропускают воду транзитом.

Ожидается, что приток в апреле в целом по Волжско-Камскому каскаду будет меньше нормы (65,9 км3) – на уровне 47-67 км3. Интенсивнее других наполнятся Шекснинское (108% от нормы), Рыбинское (98%) и Камское (126%) водохранилища.

По итогам обсуждения было предложено начать спецпопуск на Нижней Волге 19 апреля. По прогнозу, расходы на Куйбышевском и Волгоградском водохранилищах, которые являются мощнейшими гидроузлами каскада, достигнут максимума соответственно 26 и 28 апреля.

«В согласованных режимах гидроузлы будут работать до 30 апреля включительно. […] А в начале мая начнётся поэтапное снижение сбросов», — приводится заявление замглавы Росводресурсов Вадима Никанорова .

Напомним, что в конце апреля планируется очередное заседание межведомственной группы для корректировки работы гидроузлов с учётом прогнозных поступлений воды. Это делается для предотвращения ущерба биологическим ресурсам.

Как сообщало ИА REGNUM, Куйбышевское водохранилище к 27 апреля наполнится, по предварительным данным, с 50,7 метра до отметки 52,32 метра (Балтийская система).