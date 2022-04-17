Манила, 17 апреля, 2022, 06:00 — ИА Регнум. На Филиппинах число жертв тропического шторма «Меги» достигло 172 человек, всего стихия затронула более двух миллионов жителей островов. Об этом говорится в опубликованном 17 апреля отчёте Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Пляж на Филиппинах

По обновлённым данным, в девяти пострадавших от циклона регионах в 909 эвакуационных центров были перемещены 396 тысяч человек. Заблаговременно эвакуировалось более 33 тысяч человек. 110 жителей до сих пор числятся пропавшими без вести, восемь человек получили различные травмы.

Из 172 погибших, больше всего пришлось на регион Восточные Висайи — 156. В регионе Западные Висайи погибли 11 жителей, в регионе Давао — три, в регионе Центральные Виссайи - два человека.

Повреждения получили 9,7 тыс. домов, 240 дорог и девять мостов. Ущерб сельскому хозяйству от стихийных бедствий оценивается в сумму 249,8 млн филиппинских песо (около $4,78 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, общее число погибших в результате стихийных бедствий, вызванных тропическим штормом «Меги» на Филиппинах, выросло до 167 человек, сообщает пресс-служба филиппинского национального совета по борьбе с чрезвычайными ситуациями.