Берлин, 17 апреля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Деятельность канцлера Германии Олафа Шольца не одобряют 49% жителей страны, что является новым антирекордом с момента его вступления в должность. Об этом со ссылкой на результаты проведённого социологическим институтом INSA опроса 17 апреля сообщает газета Bild am Sonntag.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц

Поддержали работу главы правительства только 38% опрошенных. При этом деятельность самого федерального правительства одобрили ещё меньшее число респондентов — 35%, а недовольство им высказали уже 55%.

В опросе, проведённом по заказу издания, приняли участие 1002 человека.

Как следует из результатов других опросов, рейтинги ведущих немецких партий в настоящее время остаются практически неизменными, их колебания остаются в пределах одного процента.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет ФРГ на €2 млрд.

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