Вильнюс, 17 апреля 2022, 05:15 — REGNUM Грузовики России и Белоруссии, скопившиеся на территории Литвы из-за многокилометровых очередей на пограничный контроль, приняла решение пропустить через границу Литва. Об этом 16 апреля сообщил заместитель директора литовского таможенного департамента Вигантас Пайгозинас.
Грузовики пропустят, несмотря на вступивший в силу с 16 апреля запрет на их нахождение на территории стран Евросоюза. Такое решение объясняется тем, что срок ожидания не зависит от перевозчика. разрешение не коснётся фур, которые встали в очередь после 16 апреля, они будут перенаправлены в логистические центры, либо в терминалы для перегрузки.
Пайгозинас уточнил, что грузовые автомобили без товара смогут свободно пересекать границу Литвы с Россией и Белоруссией.
Ранее ИА REGNUM сообщало о заторе из нескольких тысяч грузовиков, который образовался на польско-белорусской границе. Грузовики пытались выехать с территории ЕС до вступления в силу санкций, включающих запрет на их нахождение на территории Евросоюза.
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