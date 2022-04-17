Лондон, 17 апреля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Несмотря на просьбы США, не все давние сторонники Вашингтона готовы присоединиться к санкционному давлению в отношении России. Об этом пишет 16 апреля британский журнал The Economist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Из перечня стран выделяется Индия, позиция которой оценивается как «самая неудобная» для США из-за отказа осудить Россию и президента Владимира Путина. Причин называется несколько: традиция нейтралитета в глобальном конфликте, стратегический приоритет противостояния Китаю, зависимость от российской военной техники.

В публикации отмечается, что это не единственная страна, которая отказывается от санкций в отношении РФ:

«В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники […] Америки отвергают её мольбы ввести санкции против России или просто подвергнуть её критике».

В статье связывают отказ от «открытой критики или наказания» России, в частности, с коммерческой заинтересованностью, идеологией, стратегическими амбициями.

Напомним, что беспрецедентное санкционное давление на Россию оказывается из-за специальной военной операции на Украине, нацеленной на защиту населения Донбасса: жители ЛНР и ДНР восемь лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Economist опубликовал материал о том, что жителям стран Европы следует снизить температуру воздуха в жилищах, чтобы избежать зависимости от российских энергоносителей.

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