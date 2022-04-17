Брюссель, , 04:32 — REGNUM Евросоюз рассчитывает шестым пакетом санкций против России добиться ещё большего «сокращения доходов российских властей», для чего планирует нарастить ограничительные меры в отношении банковского сектора, в частности, Сбербанка. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 апреля заявила в интервью газете Bild am Sonntag.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен «Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идёт об энергетике».

Комментируя ключевые пункты обсуждаемого министрами стран Евросоюза шестого пакета санкций против России, принимаемых из-за проведения ВС РФ военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, фон дер Ляйен подчеркнула, что главной целью рестрикций является сокращение доходов российских властей. По её словам, в настоящее время также «разрабатываются умные механизмы», позволяющие в следующий санкционный пакет включить нефть и другие энергоресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел стран ЕС начали рассматривать шестой пакет санкций против России, но консенсуса найти становится все труднее.

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