Берлин, 17 апреля, 2022, 03:49 — ИА Регнум. При ограничении поставок энергоресурсов из России уровень инфляции в Германии может достигнуть 10%. Об этом вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор заявил в опубликованном 16 апреля интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Инфляция

По его словам, в текущей ситуации необходимо «быть готовым к тому, что можем получить темпы инфляции, невиданные с 1970-х годов».

Карл фон Рор «Наш прогноз таков, что в течение года уровень инфляции составит 7-8%. В случае более ограниченного импорта энергоносителей мы даже можем увидеть 10% и более».

Представитель крупнейшего финансового института Германии подчеркнул необходимость скорейшего повышения процентной ставки, «чтобы инфляционные ожидания не закрепились на высоком уровне». Также он отметил угрозу «стагнации или даже сокращения экономики» при одновременном росте цен.

Напомним, достигнутый в Германии мартовский уровень инфляция 7,3% последний раз фиксировался в стране осенью 1981 года.

Как сообщало ИА REGNUM, европейская экономика ещё не восстановилась после пандемии коронавируса, а ей уже грозят последствия из-за возможного прекращения поставок российских энергоресурсов.

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