Киев, 16 апреля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Мирный договор с Россией должен включать два отдельных документа. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский

Он пояснил, что один них будет касаться гарантий безопасности для Киева, а другой определять отношения с Москвой. При этом, указал Зеленский, Россия настаивает на одном документе, который охватывал бы все эти вопросы.

Украинский лидер также добавил, что готовность предоставить гарантии Украине на сегодняшний день демонстрирует Великобритания, США, Италии и Турции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что говориться с Россией Украина сможет тогда, когда официально появятся гаранты безопасности. Он добавил, что Киев пока не смог организовать объединённую встречу стран, которые Украина рассматривает в качество потенциальных гарантов безопасности, но её подтвердили США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль.

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