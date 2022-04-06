Киев, , 22:06 — REGNUM Украине нужны гаранты безопасности. Когда они официально появятся, украинская сторона сможет говорить с Россией, заявил 6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в интервью Habertürk.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам украинского лидера, Киев пока не смог организовать объединённую встречу стран, которые Украина рассматривает в качество потенциальных гарантов безопасности.

Зеленский «Однако эта встреча точно будет, потому что её подтвердили представители государств-гарантов будущих, это касается Соединённых Штатов, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля».

По его словам, руководство этих стран уже выразило готовность «приезжать и обговаривать список гарантий безопасности».

Когда между этими странами, к которым Украина надеется присоединить ещё несколько, и Киевом возникнет «объединённое понимание гарантий безопасности», можно будет говорить с российской стороной. Между тем у этих гипотетических гарантов «разные взгляды», признаёт Зеленский:

«Некоторые из них готовы на всё, на полную поддержку Украины, некоторые из них — не на полную».

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