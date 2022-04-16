Рим, 16 апреля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» в матче 33-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ФК «Лацио»

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Томас Стракоша, Патрик Габаррон, Мануэль Ладзари, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи.

«Торино»: Этрит Бериша, Глейсон Бремер, Армандо Иццо, Рикардо Родригес, Томмазо Побега, Саша Лукич, Йосип Брекало, Мергим Войвода, Самуэле Риччи, Ола Айна, Андреа Белотти.

На данный момент «Лацио» с шестнадцатью победами и 55-ю набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Торино», набрав 39 очков, располагается шестью строчками ниже.