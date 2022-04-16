Москва, 16 апреля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Украинский военно-транспортный самолет с партией западного вооружения сбит в районе Одессы. Об этом 16 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Российскими средствами ПВО в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», — отметил Конашенков.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в течение текущего дня из Мариуполя в Безыменное ДНР эвакуировали более 200 человек, включая 30 детей.